Rugby femminile l’Italia vuole trovare la quadra con il Giappone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Torna in campo sabatodi, che a Piacenza affronterà ilin un test match di preparazione in vista della WXV 2, il torneo dove le azzurre affronteranno Scozia, Galles e Sudafrica, in un trittico da non sottovalutare, ma dovepunta a tre vittorie. Per Nanni Raineri i lavori sono ancora in corso, con la sua sche nell’ultimo Sei Nazioni non ha saputolaper ottenere quei risultati cui si era abituata negli ultimi anni. Ilsarà un test interessante, contro una formazione in crescita e che arriva a Piacenza con già due amichevoli nelle gambe. Sarà, dunque, un confronto che dirà molto sulle potenzialità delle azzurre. E sul comequel quid mancato sin qui le idee sono chiare, come ha sottolineato Sara Seye alla vigilia del test match.