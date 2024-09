Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 Nessuna variazione RAI 2 11:05 TG Sport Giorno 11:20 TV MOVIE Un'estate sul Lago di Garda Romantico (2002) Regia di Stefanie Sycholt. Con Pia-Micaela Barucki, Stefano Bernardin. Breve sinossi: Nell è un'appassionata di parapendio che scappa dal suo passato tragico in cerca di libertà e divertimento ed approda con il suo camper sul Lago di Garda (Il Programma I Fatti Vostri previsto alle 11:10 non andrà in onda) 19:40 Telefilm S.W.A.T.: "Lo Zodiaco" (anziché l'episodio: "Per sempre") RAI 3 Nessuna variazione