Notizie sulla squadra aggiornamenti sugli infortuni contro il Brighton mentre McKenna parla di Burns e Hirst

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-12 22:03:42 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Le prospettive di Wese Georgedi giocare per l’Ipswich Townil& Hove Albion “non sono impossibili”, ha affermato il manager dei Tractor Boys, Kieran. L’alanon gioca da quando è uscito zoppicando nella sconfitta iniziale del Town in casail Liverpool il 17 agosto,l’attaccanteè assente a causa di uno al ginocchio riportatoil Fortuna Dusseldorf durante la pre-stagione. “Si sono allenati con il gruppo praticamente per tutta la settimana e sono entrambi in anticipotabella di marcia, davvero”, ha detto. “Entrambi si sentono davvero bene. “Faremo la scelta giusta, non solo per questo weekend, e non correremo rischi inutili.