Lukaku titolare a Cagliari Alvino avverte | Gara difficilissima per i tifosi sardi esiste una gara all’anno ed è quella col Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il giornalista conferma la presenza dinell’undici iniziale del, mentre De Laurentiis mostra un lato emotivo inedito. In un’intervista esclusiva a Radio Goal, trasmessa in diretta su Kiss Kiss, il noto giornalista Carloha fatto un annuncio importante riguardo la formazione delper la prossima partita contro il. Secondo, il bomber belga Romelusarànell’incontro previsto per il prossimo weekend.ha confermato che, nonostante le difficoltà del match contro il, squadra nota per la sua solidità difensiva e l’attenzione uomo su uomo,sarà certamente in campo dal primo minuto.