Lucarelli clamorosa | perché De Gregorio è vittima del neo-femminismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Maria Rosaria Boccia, la "lady golpe" che prima è passata da un teatro mediatico all'altro e poi è fuggita dagli studi Mediaset per non rispondere alle domande dei giornalisti, è finita oggi al centro di un acuto articolo di Selvaggia. Sul Fatto Quotidiano, la giornalista esordisce così e spiazza tutti: "Maria Rosaria Boccia è riuscita a far dimettere il ministro Gennaro Sangiuliano ed è probabile che entro sera riesca a far dimettere anche me da editorialista del Fatto,per laprima volta – a causa sua - martedì sera mi sono trovata d'accordo con Alessandro Sallusti (uno degli ospiti di Bianca Berlinguer, ndr)". Parole, queste, che hanno lasciato sorpresi i lettori. Soprattutto considerando cheè spesso pronta a sferrare colpi a favore delle opposizioni. La tesi del direttore de Il Giornale ha convinto pienamente la firma del Fatto.