Liceo Made in Italy – Dubbi su istruttoria rapporto sulle conoscenze e anche costi Il Consiglio di Stato sospende il parere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) A luglio la conferma di un flop: pochi iscritto aldelin, così pochi da non raggiungere il numero legale. Ma iscritti a parte la scuola, fortemente voluta dal governo, ha già già incontrato un ostacolo amministrativo non di poco conto. La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi deldi, infatti, ha espresso perplessità e ha sospeso ilsul regolamento che definisce il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento.