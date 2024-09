La competenza non è della Provincia Il punto di vista dell’ex comandante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Del caso dell’autovelox di Pontenuovo parliamo con Cataldo Lo Iacono, per molti anniMunicipale di Montale, docente e autore di numerose opere specialistiche. Laa decidere sul limite di velocità al Pontenuovo è, come sostiene l’assessore di Pistoia Alessio Bartolomei ? "No, è un errore, come chiarito anche da una direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 2000, per i tratti di strada non comunali che attraversano centri abitati si deve fare riferimento all’articolo 7, comma 3, del CodiceStrada che conferisce al Comune detta, previo parere dell’ente proprietario. Il Comune doveva munirsi del nulla osta, adottare il provvedimento e poi posizionare la segnaletica".