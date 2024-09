Juror No 2 | il nuovo film di Clint Eastwood ha finalmente una data d’uscita negli USA

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)No. 2: ildihaunaUSA L’AFIFestival ha annunciato cheNo. 2, ilthriller prodotto dalla Warner Bros. del regista premio Oscar, sarà presentato in anteprima mondiale comedi chiusura domenica 27 ottobre. Lo studio di produzione distribuirà poi il, limitatamente ad alcune sale, a partire da venerdì 1 novembre. Al momento non è noto quando ilprogetto del regista di Million Dollar Baby e Gran Torino, arriverà in Italia, anche se è lecito presumere che non dovrebbe trascorrere molto tra la distribuzione americana e quella italiana. “C’è solo un– e l’AFI è orgogliosa di presentare la prima mondiale di questocapitolo della sua gloriosa carriera”, ha dichiarato Bob Gazzale, presidente e CEO dell’AFI, in un comunicato.