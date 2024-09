Incendio al magazzino della cartoleria Pitagora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) È mezzanotte quando alla centrale operativa interforze arriva l’allarme. Sta andando in fiamme undi Galazzano: è quello’La’ di Domagnano. Ci mettono davvero pochissimo gli uominisezione antpolizia civile, già in zona per la partitaNazionale under 21 allo stadio di Cailungo, a raggiungere via Nicolino di Galasso, dove si trova ill. Anche per questo riescono a limitare i danni e a contenere le fiamme, partite da un sottoscala. Fiamme che fortunatamente, hanno trovato le porte che conducono al, rigorosamente chiuse. Tutto questo ha permesso agli agentipolizia civile di agire con rapidità. Ilnon è andato a fuoco, ma comunque c’è la conta dei danni da fare. È andato completamente distrutto il quadro elettrico dal quale probabilmente si sono propagate le fiamme.