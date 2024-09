Il Cus Ancona prepara il debutto in Coppa coach Battistini | C’è grande entusiasmo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Primo impegno ufficiale il 21 settembre in casa con lo Jesi per ladella Divisione (con solo Under 23); il 12 ottobre il via al campionato di Serie B con la prima giornata sempre in casa con il Città di Chieti. Nel mentre unazione atletica iniziata a Posatora il 26 agosto. A fare il punto della situazione il tecnico cussino Francesco: "L’è alle stelle. Come prima cosa cercheremo di consolidare il gruppo, favorendo l’inserimento dei nuovi arrivati, cosa che abbiamo sempre fatto nel migliore dei modi negli anni passati. Il primo obiettivo sarà quello di sempre, ovvero il mantenimento della categoria nel minor tempo possibile, poi passo dopo passo potremo toglierci delle soddisfazioni e ambire a traguardi più prestigiosi". Il Cusfarà parte del girone D insieme ad altre sei marchigiane, tre abruzzesi e una emiliana.