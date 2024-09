Ibrahimovic finisce male? Licenziato senza preavviso le voci clamorose che agitano il Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un po' troppo presente quando non dovrebbe e un po' troppo assente quando invece ci si aspetterebbe una sua parola, un suo gesto. Zlatanè nel mezzo di un fuoco incrociato e, sorpresa, non sono solo i tifosi deldelusi e inviperiti per il rendimento decisamente sottotono degli uomini di Fonseca a metterlo nel mirino. No, perché secondo Repubblica è direttamente la società, di cui l'ex bomber è diretta emanazione in quanto consigliere personale del patron Gerry Cardinale, a non essere entusiasta del suo operato fin qui.