Funerali Luca Giurato in tv e omaggi | Rai scarna ci pensa Mediaset

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 12 settembre 2024) La morte di, avvenuta improvvisamente il 12 settembre 2024 a causa di un infarto fulminante, non ha sconvolto la programmazione di Rai1, la rete a cui il conduttore e giornalista aveva legato gran parte della sua carriera. A dispetto del lungo contributo televisivo e del profondo legame con il pubblico, l'o riservatogli dalla televisione pubblica è stato piuttosto limitato, relegato a una manciata di minuti in suo ricordo e menzioni sporadiche nei principali contenitori televisivi. La mattina del 12 settembre 2024, UnoMattina ha dedicato un breve spazio al ricordo di, con Massimiliano Ossini che ha parlato del collega per appena un paio di minuti prima di passare la linea a Daniela Ferolla per un dibattito sul caffè.