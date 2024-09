FOTO Animale legato soffocato vivo in un sacco e gettato nel fiume esposto in Procura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna pecora gettata vicino aldopo essere stata legata con una corda alle zampe e con la testa chiusa in un sacchetto di plastica tanto da provocarle la morte per soffocamento. È la macabra scoperta fatta nelle scorse ore dalle guardie ambientali del nucleo Accademia Kronos Salerno, sulle rive delSele, nel comune di Oliveto Citra. I resti dell’erano stati segnalati da alcuni residenti alle guardi ambientali che, dopo aver perlustrato il territorio, hanno rinvenuto la carcassa di unper le zampe e con la testa chiusa in un sacchettonelle acque del Sele. Allertato il servizio veterinario, sul posto sono giunti i sanitari dell’Asl di Salerno che hanno provveduto all’analisi e alla rimozione della carcassa.