Emily in Paris 4 | la spiegazione del finale di stagione

(Di giovedì 12 settembre 2024)in4: ladeldiDopo il grande evento a Roma per la premiere europea diin4, sono arrivati su Netflix gli ultimi episodi della quartadello show con protagonista Lily Collins. E ora ci chiediamo quali sono state le sfide che accompagnano la dirigente di marketing americanaCooper nella sua trasferta romana? Ecco ladeldiin4! E attenzione seguono spoiler! Quando abbiamo lasciatoinin4 parte 1, sembrava finalmente aver messo tutto in ordine come aveva sempre desiderato. Era felicemente (beh, per lo più) in una relazione con Gabriel, l’uomo dei suoi sogni, e la sua carriera stava prosperando.