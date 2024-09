EA FC 25 Pre Download Xbox Series X S E One Disponibile Ora

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Pre-di EA Sports FC 25 è orasulle piattaformeX/S edOne. Tutti coloro che hanno effettuato il pre order della versione digitale dal Microsoft Store possono ora effettuare il prein attesa della release ufficiale. Tutti coloro che hanno effettuato il pre order della versione Ultimate potranno sbloccare la versione definitiva di EA FC 25 alla mezzanotte tra il 19 ed il 20 settembre mentre i chi ha optato per la versione Standard dovrà attendere la mezzanotte tra il 26 ed il 27 settembre. Nel momento in cui effettuerete ildell’ultimo file tutti coloro che hanno ordinato la versione digitale avranno accesso a tutte le modalità di giocoal day one di EA SPorts FC 25 senza alcun limite.