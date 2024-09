Dragon Quest Monsters | Il Principe Oscuro è disponibile per PC e Mobile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) Square Enix ha pubblicato: Il, l’ultimo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo, su PC e dispositivi(iOS e Android). Oltre alle missioni principali della storia, le versioni per PC e dispositiviincluderanno tutti i DLC già pubblicati nella Deluxe Edition digitale per Nintendo Switch, così i giocatori potranno partire per un viaggio di vendetta, scoprire nuove combinazioni di mostri e immergersi in battaglie strategiche.: Ilsegue la storia di Psaro, ildei demoni, che è affetto da una maledizione per cui non può fare del male ai mostri. Pero motivo dovrà diventare un domamostri, così da reclutare e combattere insieme a loro nelle varie ambientazioni del fantastico mondo di Nadiria.