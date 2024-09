Diplomificio a Bologna sigilli a una scuola privata | Tremila euro per passare la maturità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024), versati in parte in contanti, per assicurarsi il diploma di. Il “” è stato scoperto dalla Guardia di finanza alla Leonardo da Vinci School, istituto privato a. La Procura del capoluogo emiliano contesta a vario titolo i reati di associazione a delinquere, corruzione e falso a sette indagati, responsabili delle tre scuole ritenute coinvolte nella vicenda. Le indagini hanno infatti ricostruito che dall’istituto bolognese con sede in via della Repubblica, specializzato nel recupero di anni scolastici, i candidati venivano indirizzati in due scuole paritarie, una a Fermo e l’altra a Portici (Napoli), dove, a prescindere dalla loro effettiva preparazione, veniva garantito il conseguimento del diploma in cambio del pagamento della “tassa”.