De Laurentiis | Futuro ambizioso per il Napoli Vogliamo lo stadio per gli Europei

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il presidente delAurelio De, alla presentazione dello sponsor Sorgesana, traccia il bilancio dei suoi 20 anni alla guida del club e svela i piani futuri Aurelio Deha partecipato all’evento di presentazione dello sponsor Sorgesana presso Villa D’Angelo-Santa Caterina a. Il presidente azzurro ha colto l’occasione per fare il punto sui suoi 20 anni alla guida del, tracciando un bilancio e delineando i progetti futuri. Deha sottolineato l’importanza della gestione familiare nel calcio: “Ci sono denigratori delle aziende a tiraggio familiare, dicendo che non si espanderanno mai. Io non credo che i fondi siano il salvataggio delle imprese, tantomeno nel calcio. Un imprenditore deve dare un’impronta.