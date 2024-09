Damiano David ha portato lo stile vintage agli MTV Video Music Awards

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha parecchie cose a cui pensare. Pochi giorni fa il cantante romano ha annunciato l'arrivo del suo primo lavoro da solista, Everywhere, un nuovo progetto che vedrà la luce il 27 settembre. Il nome dei Måneskin è scomparso dalla sua bio e probabilmenteha un paio di sorprese in arrivo. «Sono un po' ansioso, devo essere onesto» ha raccontatosul red carpet degli MTV VMAs commentando l'assenza del resto della band, che lo scorso anno si eraa casa il premio Best Rock. Da solo o in compagnia,non perde l'abitudine di sfoggiare i suoi look migliori nelle occasioni che contano. Ieri sera, ad esempio, è toccato a un completo Etro in lana jacquard composto da una giacca doppio petto, un gilet e dei pantaloni con pence dalla vestibilità ampia.