Ciclismo | arriva il secondo trionfo azzurro agli Europei! Spettacolare oro nella Mixed Relay

(Di giovedì 12 settembre 2024) Se ieri la meda d’oro è stata una vera e propria sorpresa, oggi ilera quasi annunciato. L’Italia era la favoritissima per il titolodisu stradaprova dellaa cronometro e gli azzurri non hanno tradito le aspettative, andandosi a prendere per la seconda volta dopo il 2021 (quinta volta che si assegna la ma continentale di specialità) il. In Belgio,prova che prevedeva 52,3 chilometri da Heusden-Zolder ad Hasselt, e ad alternarsi tre donne e tre uomini, il Bel Paese ha dominato in lungo e in largo.