Chiara Ferragni fa sul serio con Silvio Campara | Non permetterò a nessuno di ostacolarmi

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha ritrovato la sua serenità. Gran parte del merito va alla famiglia, che l’ha sempre sostenuta dopo il pandoro gate e la separazione da Fedez, ma anche a, l’uomo che è riuscito a fare breccia nel cuore spezzato dell’influencer. Nonostante le critiche e le malelingue, la relazione procede a gonfie vele e stando alle ultime indiscrezioni l’imprenditrice digitale è più determinata che mai a far funzionare le cose. Contro tutto e tutti, come spifferato da un’amica molto vicina alla. Gli ultimi gossip susono innamorati e pensano ad un futuro insieme. Nonostante una situazione poco facile: lui, per amore di lei, ha mollato su due piedi la moglie Giulia Luchi, dalla quale ha avuto due figli. La donna che ha fatto conoscere, inconsapevole di un risvolto del genere.