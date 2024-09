Cessione improvvisa in Turchia il giocatore ha dato l’ok | addio last minute

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024)in, ildel Napoli avrebbe detto sì al trasferimento: pronto l’Il calciomercato turco chiuderà definitivamente domani, 13 settembre, lasciando aperti spiragli per le ultimissime mosse in uscita da parte di alcuni club, anche italiani. Il Napoli potrebbe essere coinvolto proprio in almeno un’operazione che potrebbe chiudersi. Gli azzurri sono stati protagonisti di una campagna acquisti faraonica ed eccezionale, con arrivi di lusso come quelli di Buongiorno, McTominay, Neres e Lukaku. Anche in uscita il d.s. Giovanni Manna è riuscito a piazzare esuberi come Ostigard, Cajuste, Lindstrom e a chiudere la telenovela Osimhen. L’attaccante nigeriano è partito proprio per la, direzione Galatasaray, e almeno fino a gennaio non sarà più un pensiero del Napoli.