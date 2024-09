Aumenta il numero dei pesci balestra nel golfo di Trieste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024)no in modo esponenziale gli avvistamenti del pesceneldi. A darne notizia è l'Area Marina Protetta di Miramare, che spiega come il fenomeno sia "l'ennesimo indicatore di un mare che sta cambiando profondamente anche nelle sue componenti biologiche". L'ultimo esemplare in ordine di tempo, immortalato in una foto dall'esperto Saul Ciriaco sotto la boa Mambo dell'Ogs, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, ai confini della zona buffer dell' Area Marina Protetta, "appartiene ad una specie atlantico-mediterranea e la sua presenza in Adriatico è documentata già all'inizio del 1800.