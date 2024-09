Atletica Pietro Arese rilancia | Cronometro già azzerato verso Los Angeles Il record italiano…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una prima partecipazione a Cinque Cerchi davvero da ricordare:alle Olimpiadi di Parigi ha concluso all’ottavo posto i 1500 metri, trovando la finale ed ilitaliano nella specialità. L’azzurro, reduce dal bronzo agli Europei di Roma, ha disputato una stagione veramente da sogno e si è raccontato ai microfoni di Sprint2U, rubrica di OA Sport TV condotta da Ferdinando Sav. Stagione terminata in anticipo per l’azzurro: “Sono stato un po’ male subito dopo Parigi, dovevo correre i 3000 metri in Slesia ed i 1500 a Losanna, però per partecipare alla Diamond League bisogna essere al 100% delle proprie possibilità e quindi essendo reduce da un malessere ho deciso di chiudere l’annata, anche perché questa è stata una stagione olimpica, quindi dal 7 agosto si èilper arrivare a Los”.