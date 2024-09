Arriva The Jackbox Naughty Pack un party game dedicato agli adulti

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) Siete pronti a dare una svolta alla vostra serata? The, il primocon classificazione M (17+) diè ora disponibile!a un pubblico adulto, Thepresenta tre giochi che vi faranno divertire in compagnia. Scoprite i segreti più piccanti dei vostri amici in Fakin' It All Night Long. Create degli scarabocchi monelli in Dirty Drawful. Mettete alla prova le vostre capacità oratorie in un'appassionante partita a Let Me Finish. Questo ménage-a-trois è disponibile su Steam (Mac/PC/Linux), PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, Epics, Amazon Fire TV o Apple TV. Cosa state aspettando? Versatevi un bicchiere di bollicine e preparatevi a un po' di sano e piccante divertimento.