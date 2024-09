Accademia di Santa Sofia | il 18 settembre presentazione del cartellone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà presentata mercoledì 18alle ore 12 nella splendida cornice della libreria Ubik Liberi Tutti in via Lungosabato Riccardo Bacchelli la nuova stagione artistica 2024-2025 dell’di. Un programma artistico variegato e per tutti i gusti, nato dalla collaborazione tra l’di, l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Due i luoghi che ospiteranno gli eventi da ottobre 2024 a giugno 2025: il Teatro Comunale e l’auditorium Sant’Agostino. Tutti gli spettacoli, inoltre, saranno introdotti da riflessioni e dibattiti su argomenti scientifico-culturali.