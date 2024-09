Tv Bridgerton 4 su Benedict | Yerin Ha nei panni di Sophie Baek

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – L’attriceHa (Dune: Prophecy, Halo) interpreterànella quarta stagione di “”. I nuovi otto episodi della serie Netflix, che si girano a Londra, e che ha Shonda Rhimes tra i produttori esecutivi, si concentreranno sul secondogenito bohémien della famiglia al centro della trama,(Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati,è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante dama in argento al ballo in maschera organizzato da sua madre.è stata costretta a trascorrere gran parte della sua vita lavorando come domestica per il datore di lavoro più esigente della nobiltà londinese.