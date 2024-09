PS5 Pro senza lettore e il costo per l’acquisto è un vero salasso

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quest’oggi non possiamo far altro che parlarvi di PS5 Pro, dopo l’annuncio della console e dei giochi che sfruttanno le potenzialità della piattaforma, è il turno di discutere su un argomento che ha suscitato scalpore nella giornata di ieri, ci stiamo riferendo all’asdel. PS5 Pro non ha ildisco Quando ieri è stata annunciata la console, e sono state mostrate le potenzialità, i giocatori sono rimasti entusiasti, anche perchè il nuovo hardware permette di giocare alla massima risoluzionerinunciare ai framerate, tuttavia le brutte notizie non sono tardate ad arrivare.