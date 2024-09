Previsioni meteo 11 Settembre 2024 | variabilità e temperatura mite

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’estate è ormai giunta al termine. Ildei prossimi giorni inaugura un clima, che si avvicina alla stagione autunnale. Piogge sparse, ma anche località soleggiate ancora. Ecco cosa dicono leper l’11. Ildel prossimo 11si prospetta vario, con una situazione atmosferica caratterizzata da stabilità prevalente in alcune aree, ma anche da episodi di maltempo isolati in altre. Vediamo nel dettaglio le condizionipreviste nelle diverse regioni italiane., foto Ansa – VelvetMagNord Italia: nubi e piogge localizzate Al Nord Italia, la giornata dell’11sarà dominata da una situazione di alternanza tra sole e nuvole. In mattinata, si prevede un cielo prevalentemente sereno, ma le condizioni tenderanno a peggiorare nel pomeriggio, con nubi in aumento soprattutto sulle zone montuose delle Alpi e Prealpi.