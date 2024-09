Più diplomatici per il Piano Mattei La proposta di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Rafforzare la presenza della rete diplomatica e consolare, oltre che dell’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, nei nove Paesi coinvolti delè “fondamentale per garantire una presenza italiana capillare ed efficace, in grado di promuovere e facilitare la realizzazione degli obiettivi del, supportando la crescita e la stabilità dei Paesi africani coinvolti”. È quanto si legge in una risoluzione presentatache verrà discussa oggi in commissione Esteri della Camera. Il testo, primo firmatario il deputato Giangiacomo Calovini, sottolinea anche la necessità di cooperazione con gli altri Stati membri dell’Unione europea in Africa.