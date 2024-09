Piedimonte Matese | ruba auto ma viene riconosciuto dal proprietario che lo insegue

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024). Risponderà di furto aggravato e possesso ingiustificato di arma da taglio il 45enne di origini marocchine arrestato questa notte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, nel casertano. L’uomo, si legge in una nota dell’Arma, quando erano da poco passate le due, ha “forzato il cancello d’ingresso di una delle abitazioni” del centro di, “si è introdotto nell’abitacolo di una Fiat Punto parcheggiata all’interno del cortile” ed è fuggito via. Allertato dai rumori in cortile ildell’, “con l’aiuto di un parente, a bordo di un secondo mezzo, ha immediatamente iniziato le ricerche, intercettando il malvivente dopo pochi minuti in via, ancora a bordo della sua. Quest’ultimo è stato subitodalla vittima, poiché stabilmente dimorante a”.