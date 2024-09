Omicidio ultras Inter | vietati funerali pubblici di Antonio Bellocco a Reggio Calabria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La Questura di, con una ordinanza firmata oggi, ha deciso di vietare idi, l’dell’– erede di una cosca di ‘ndrangheta – ucciso una settimana fa a Cernusco sul Naviglio da un altro pezzo grosso della tifoseria organizzata nerazzurra, Andrea Beretta, attualmente in carcere a Opera. La Questura della città calabrese fa riferimento ai “trascorsi giudiziari e allo spessore criminale del defunto”: celebrare le pubbliche esequie, infatti, “potrebbe rappresentare l’occasione per l’ostentazione della forza della famiglia e per cementare alleanze”. Il tutto in considerazione del fatto chefosse un “elemento di rilievo della criminalità organizzata calabrese” e della cosca di Rosarno. Alla sepoltura, riferisce l’Ansa, potranno assistere “solo i più stretti congiunti”.