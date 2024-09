Misure e contromisure Ecco come Cina e Usa si sfidano sui droni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024)e Stati Uniti si stanno preparando ai conflitti del futuro, sviluppandoe controper nuovi scenari tattici. In un’intervista rilasciata al notiziario di Stato cinese, un membro dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) ha dichiarato che le esercitazioni anti-drone condotte dalle Forze armate di Pechino sono riuscite a intercettare solo il 40% dei bersagli. Benché non sia noto quali sistemi siano stati adoperati dal Pla per condurre queste esercitazioni, il dato rilevante è che i sistemi di artiglieria anti-aerea cinese si sono rivelati inefficaci contro sciami di. Secondo il militare, la piccola taglia, la velocità e la capacità di cambiare rapidamente traiettoria sono alla base delle difficoltà riscontrate.