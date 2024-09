Milani vertici della Polizia locale in bilico | voci sulla sostituzione di Ciacci Sala aspetta la svolta per i ghisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano – La voce gira da tempo tra i ““: il comandanteMarcosarà sostituito. Quando, come e da chi? Domande senza risposta, almeno per ora. Si tratta solo di un’indiscrezione. Dal Comune e dal comando di piazza Beccaria non arrivano né conferme né smentite, di solito la formula che rende la notizia quantomeno verosimile. Ma meglio non dare nulla per scontato.è stato messo alla guida dei vigili urbani milanesi dal sindaco Giuseppesette anni fa. La nomina, infatti, risale al 4 settembre 2017, dopo il passo indietro dell’allora comandante Antonio Barbato, la riconferma, invece, è arrivata nell’aprile del 2022. Siamo dunque alla crisi del settimo anno, per usare un’espressione utilizzata per i matrimoni? Chissà. Sul rapporto tranon si sa molto.