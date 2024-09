Mercato Dalla Prima alla Terza gli ultimi colpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La stagione delle formazioni militanti ine Seconda Categoria ha preso il via nelle scorse settimane, con i primi due turni di Coppa Toscana che sono già andati in archivio (fatta eccezione per le gare rinviate per il maltempo di domenica scorsa, che dovrebbero tuttavia essere recuperate a breve). E in attesa che domenica prossima partano anche i campionati, c’è tutto il tempo di fare il punto suglissimi "" dimessi a segno dalle formazioni di Prato e provincia. Partendo dall’ultimo in ordine cronologico, annunciato due giorni fa dal CSL Prato Social Club: i dirigenti hanno ritoccato la rosa a disposizione di coach Francesco Campolo con l’arrivo del venticinquenne Tommaso Tinagli, in vista dell’avvio del campionato diCategoria.