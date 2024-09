Mattino 4 Federica Panicucci rimane senza parole dopo la rivelazione su Michelle Hunziker

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 11 settembre 2024) News TV. Oggie Roberto Poletti nel loro rotocalco mattutino in onda su Rete 4 hanno offerto ai telespettatori il solito mix avvincente di attualità, cronaca e approfondimenti,dimenticare il gossip. Tra un retroscena e l’altro la conduttrice di4 ha anche colto la palla al balzo per chiedere a un ospite in studio quale vip ha fotografato questa estate: “Chi hai fotografato? Hai fatto degli scoopponi?” E quest’ultimo ha risposto che qualche scoop l’ha fatto e riguarda