L’Arlecchino della rotonda che porta in Val Brembana imbrattato dai vandali

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Villa d’Almè. Nel 2020di Villa d’Almè – tra la stataleVallee la Villa d’Almè-Dalmine – era stato privato del suo manganello. Nella notte fra martedì 10 e mercoledì 11 settembre, invece, è statodai. È apparsa una scritta rossa – come ri‘La VoceValli – realizzata evidentemente con una bomboletta che va a coprire la dicitura “Valle” in bassorilievo sopra il piedistallo che sorregge la statua, simbolovalle. La statuamaschera originaria di San Giovanni Bianco , la più grande mai realizzata (inaugurata nel 2015 con l’attore Giorgio Pasotti), in marmo di Carrara e arebescato orobico da Camerata Cornello, è alta oltre 3 metri e firmata dall’artista milanese Nicola Gagliardi.