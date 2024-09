La rabbia di piazza Cittadella Caos notturno sporco e degrado Ora basta così non si va avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Biciclette divelte e danneggiate nelle rastrelliere, un tappeto di vetri rotti di bottiglie, motorini che sfrecciano anche in controsenso a forte velocità ma soprattutto risse, con calci e grida che irrompono nel silenzio della notte (anche alle 3 e alle 5 del mattino) ormai quasi quotidianamente: ecco con cosa devono fare i conti gli abitanti di, via di Poggio edel Palazzo Dipinto. Adesso la misura è davvero colma è un gruppo di essi ha preso carta e penna e descritto le condizioni in cui è finita la zona. "Siamo un gruppo di residenti esasperati, veramente stanchi, obbligati a tenere le finestre chiuse anche di notte – si legge nella lettera – nonostante il caldo, per proteggerci un poco da questi rumori, ma ormai nonpiù. Quello che chiediamo, prima di tutto, sono più controlli e sicurezza.