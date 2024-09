Italia in lutto ci lascia una grande donna

Leggi tutta la notizia su tvzap

È scomparsa Clio Bittoni, moglie di Giorgio Napolitano. La vedova dell'ex Presidente della Repubblica è deceduta a Roma dopo una lunga malattia. Laavrebbe festeggiato il suo 90º compleanno a novembre. Ha vissuto quasi un anno dopo la morte del marito, avvenuta il 22 settembre 2023. Chi era Clio Bittoni Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, Clio Bittoni era figlia di un oppositore del regime fascista. Studiò giurisprudenza a Napoli, la stessa città in cui Giorgio Napolitano aveva compiuto i suoi studi. I due si conobbero per la prima volta nel 1959, anno in cui si sposarono. Notizia in aggiornamento