Investe e uccide il ladro il pentimento di Cinzia Dal Pino | Non volevo ucciderlo solo fermarlo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La sera di domenica 8 settembre un’imprenditrice 65enne ha investito e travolto con la sua auto un 47enne di origini algerine che le aveva rubato la borsa. L’uomo, poi identificato in Said Malkoun, senza fissa dimora e con diversi precedenti alle spalle, è deceduto. La donna è stata rintracciata poco dopo,Dal, 65enne insospettabile che tutti conoscevano come una donna pacata e tranquilla. La difesa diDal: “Nonrlo” I fatti si sono svolti a Viareggio, in via Coppini, e gli inquirenti sono risaliti alla donna grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno registrato l’intera drammatica sequenza. La donna, dopo aver investito l’uomo, lo avrebbe travolto con la sua auto almeno tre volte, dopodiché avrebbe recuperato la sua borsa per poi andarsene.