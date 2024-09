In undici della Pastorale Giovanile in viaggio a piedi a Santiago

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Insieme, è una di quelle parole che capiamo ancora prima di saperla pronunciare". Così c'è scritto nel libro che ha accompagnato il pellegrinaggio averso, di 11 Figli di Dio. In realtà 10 (ragazzi) più 1 (Padre Lorenzo Gasparro, il nostro Buon Pastore, la nostra guida spirituale, PadrePGVR di Avellino –Vocazionale Redentorista). Tui-de Compostela. Gli ultimi 118 km del Cammino Portoghese. Siamo qui per raccontarvelo. Magari alla fine dell'articolo, tu che stai leggendo dirai "chissà, un giorno toccherà anche a me vivere di queste emozioni". Di quali emozioni parliamo? Proviamo a spiegarvele. Il cammino diè un po' come il camminonostra vita; ci sono alti e bassi, pioggia e sole, cadute e rialzate, fallimenti e traguardi, sorrisi e lacrime.