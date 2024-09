In 30 secondi puoi dire addio a lenti e occhiali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La chirurgia refrattiva con laser a eccimeri per la correzione della vista è uno dei servizi distintivi di Habilita San Marco, il poliambulatorio di Bergamo, in piazza della Repubblica 10. Si tratta di una prestazione particolarmente richiesta e apprezzata dai pazienti che, dopo essersi sottoposti ad un intervento della durata di un minuto, possonoda vista ea contatto. Abbiamo intervistato il Dr. Giovanni Fumagalli che ci ha spiegato i vantaggi di sottoporsi ad un intervento di chirurgia refrattiva con il laser a eccimeri. “Noi, in Habilita San Marco di Bergamo – spiega il Dr. Fumagalli –, possiamo usufruire di una tecnica operatoria di superficie, non chirurgica, molto semplice da eseguire, ma anche molto efficace.