Giulio Gambino presenta le sue Conversazioni sul futuro con il sociologo Domenico De Masi | in libreria per PaperFirst

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Queste “sul” sono il risultato di una serie di incontri traDee il giornalista e amico, avvenuti tra il dicembre 2021 e il maggio 2023 nella casa romana del grande professore. Un dialogo informale ma serrato, rievocativo e introspettivo, tra due generazioni divise da mezzo secolo, in cui Deripercorre i primi anni della sua vita e la sua formazione, con aneddoti inediti ed esperienze personali che hanno plasmato il suo pensiero di intellettuale. In una preziosa rielaborazione della sua carriera, Deaffronta con lucidità alcuni fra gli argomenti più divisivi del nostro tempo, offrendo una spiegazione, e in alcuni casi una possibilità di soluzione, ai problemi esistenziali dell’uomo nell’età post-industriale.