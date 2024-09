Giro di Toscana 2024 Clément Champoussin beffa Storer a Pontedera sesto Pozzovivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bel colpo da parte die per l’Arkéa – B&B Hotels: vittoria nella 96a edizione deldi– Memorial Alfredo Martini a, in una corsa che si è decisa in una volata a due, nella quale il francese è riuscito ad avere la meglio dell’australiano Michael. Terzo successo in carriera per il transalpino dopo una tappa alla Vuelta 2021 e una tappa aldi Norvegia dello scorso anno. Nelle prime fasi della corsa si mettono in luce con un attacco sei fuggitivi: Johan Meens (Bingoal Wb), Owen Geleijn (TDT UNIBET), Pierre Latour (TotalEnergies) , Matteo Spreafico (MG K Vis), Andrea Sergiampietri (Team Technipes #inemiliaromagna), Lorenzo Ginestra (Work Service). Proprio quest’ultimo è più brillante di tutti gli altri e prende un margine di una trentina di secondi sul primo passaggio sul Monte Serra.