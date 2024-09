Florovivaisti e operai agricoli a Napoli | contratto rinnovato Aumenti del 6% e lotta al caporalato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Aumento complessivo delle retribuzioni del 6%, che tiene conto dell’inflazione e garantisce una giusta retribuzione per i lavoratori. Ma anche l’introduzione di premi di produttività, un maggiore sostegno alla manodopera migrante, più attenzione al problema delle donne vittime di violenza, iniziative per il contrasto ale al lavoro nero attraverso la costituzione e attivazione della Rete Agricola di Qualità. E maggiori tutele sociali in tema di welfare contrattuale. È stato siglato il rinnovo delProvinciale di Lavoro (CPL) per glidella provincia di. Le organizzazioni agricole Confagricoltura, Coldiretti e CIA, insieme ai sindacati Fai Cisl e Uila Uil, hanno raggiunto un accordo nel pomeriggio di lunedì 9 settembre.