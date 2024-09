Eccellenza \ Rinforzo Portuali Dorica | ecco Christian Paloka

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Jolly offensivo classe ’02 con un passato brioso tra primavere interessanti e club di Serie C e D. Dopo aver già fatto qualche minuto in occasione della prima di campionato dei dorici a Monte San Giusto, ora l’annuncio ufficiale del club con una nota nel proprio sito. Vallesina, 11 settembre 2024 – Le vie del mercato non sono finite dalle parti del capoluogo delle Marche. Ihanno infatti – con una nota sul proprio sito – annunciato l’innesto in corsa del nuovo poliedrico attaccante classe 2002. Talento offensivo che predilige il ruolo di ala \ seconda punta, la nuova scelta di mister Ceccarelli ha già preso parte all’esordio in campionato dei ‘dockers’ contro la Sangiustese. L’attaccante andrà integrare il reparto offensivo dorico, rimasto ingolfato nelle prime due uscite ufficiali della stagione.