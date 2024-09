Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 11 settembre 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Chi?, ledel 11su Rai 3 Questa sera – mercoledì 11– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Urla di dolore, una ragazza che viene seviziata: è quello che si sente nella cassetta fatta ritrovare venticinque giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi. Ma è veramente lei? E se quella voce non fosse quella di Emanuela, ma di un’altra giovane donna? Ma chi, nello stesso periodo di Emanuela Orlandi, è stata rinchiusa e seviziata? E’ dedicata al caso Orlandi la prima inchiestanuova stagione del programma di Federica Sciarelli che ne discute con Pietro Orlandi.