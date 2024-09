Chi è Giulia Penna nuova concorrente di ‘Tale e quale show’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lastagione dicomincerà il 20 settembre e presenterà alcune novità, sia tra i concorrenti che tra i volti in giuria. Quello che non cambierà è il conduttore: alla guida del programma ci sarà ancora una volta Carlo Conti, che a febbraio 2025 vedremo anche al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo.Nel cast dellaedizione della trasmissione di Conti c’è anche, un'influencer molto seguita su TikTok e Instagram. Nata nel 1992,ha costruito la sua strada professionale partendo dalla sua passione per la musica. Sul suo canale YouTube si è descritta come una ragazza proveniente dalla periferia di Roma, che ha sempre usato il canto come via di fuga da una realtà limitata, trovando nella musica un modo per inseguire i suoi sogni., inizialmente, ha partecipato ad alcuni concorsi musicali.