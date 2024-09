Brasile | ospita prima tavola rotonda Cina-ALC su diritti umani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Rio de Janeiro, 11 set – (Xinhua) – Ieri si e’ tenuta a Rio de Janeiro, in, la-America Latina sui, il primo scambio e dibattito istituzionale nel campo deitrae America Latina e Caraibi (ALC). Piu’ di 120 alti funzionari, esperti e studiosi provenienti dallae dai Paesi ALC, oltre a rappresentanti di organizzazioni sociali, think tank e media, hanno discusso all’evento della cooperazione per lo sviluppo deinel processo di costruzione del consenso. Nel suo discorso, Padma Choling, presidente della China Society for Human Rights Studies, ha affermato che, nell’ottica della creazione di una comunita’-ALC dal futuro condiviso, sia lache i Paesi ALC condividono una concezione coerente dei, pur seguendo percorsi diversi per arrivare al concetto.