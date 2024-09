Berrettini incensa Sinner | Sapevo che sarebbe diventato il più forte di tutti Quando l’ho affrontato a Wimbledon…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteoha sempre speso parole di grande ammirazione verso Jannik. Un’ulteriore occasione è stata la presenza del tennista romano in Coppa Davis proprio qualche giorno dopo lo storico trionfo dell’altoatesino allo US Open 2024, suo secondo Slam della carriera., in un’intervista a Sky Sport, è tornato su quella partita giocata nel secondo turno di Wimbledon, conche riuscì ad imporsi in quattro set, vincendo tre tie-break: “A Wimbledon è stato speciale per un milione di motivi. Mi ha dimostrato che il mio livello appartiene all’élite di questo sport e poi il risultato ha parlato da solo. Ho sentito di essere tornato a quel livello, qualcosa che mi ero chiesto nei mesi difficili. Quella partita mi ha dato una grande spinta, dopo ho vinto due tornei”.